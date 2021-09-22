РИАМО - 22 сен. Сведения в отношении ООО «Полистрой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа компании исполнять контракт по содержанию автомобильных дорог в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее в антимонопольное ведомство поступило обращение от «Мосавтодора» о внесении сведений в отношении ООО «Полистрой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и их элементов в Раменском региональном управлении автомобильных дорог.

Подмосковное УФАС России признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении фирмы — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Полистрой» не согласилось с указанным решением и обратилось в суд. Арбитражный суд Московского округа отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.