РИАМО - 22 сен. Государственный университет управления в Москве закроют для сотрудников и студентов с 22 сентября по 6 октября из-за сложной эпидемиологической ситуации, об этом сообщается на официальной странице вуза в «ВКонтакте».

Все занятия переводятся на удаленку с использованием платформы Microsoft Teams. Преподаватели разместят в личных кабинетах обучающихся учебные материалы и задания.

Кроме того, пропуска как учащихся, так и сотрудников на территорию кампуса временно заблокируют.

В России в течение последней недели зафиксирован новый подъем заболеваемости коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что рост числа новых выявленных случаев Covid-19 в столице связан с тем, что многие горожане вернулись из отпусков на работу и учебу. Градоначальник призвал москвичей соблюдать санитарные требования.

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