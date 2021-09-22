РИАМО - 22 сен. За минувшую неделю с 13 по 17 сентября 2021 года в Московской области состоялось 50 земельно-имущественных торгов. Всего в аукционах приняло участие 173 человека. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Например, в аукционе по аренде земельного участка для ведения садоводства площадью 633 квадратных метра в Мытищах приняли участие 23 человека. В ходе торгов ежегодный размер арендной платы превысил стартовую в 69 раз и составил 1 575 517 руб. Стартовая цена – 22 644 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.