РИАМО - 22 сен. Больше года «Мосэнергосбыт» проводит замену счетчиков электроэнергии в жилых домах. В первую очередь меняют счетчики, которые сломались или вышли за межповерочный интервал до 1 апреля 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые приборы учета рассчитаны на 30 лет работы. В зависимости от прибора их поверку необходимо проводить раз в 10 или 16 лет. Счетчики в многоквартирных домах устанавливают бесплатно. Сообщить о мошенниках, которые просят деньги за установку, можно по номеру «Мосэнергосбыта»: +7 (499) 550-95-50.

Узнать о времени замены счетчиков в многоквартирном доме можно на объявлениях в подъезде, на сайте и в мобильном приложении «Мосэнергосбыта». Сроки проведения работ зависят от причин, по которым требуется замена. Например, если устройство сломалось или отсутствует, новое должны установить до конца 2023 года.

Оформить заявку на замену прибора учета можно по номеру телефона АО «Мосэнергосбыт». Тогда замену проведут в течение шести месяцев после получения заявки.