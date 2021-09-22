РИАМО - 22 сен. С момента запуска МЦД станцией Стрешнево второго диаметра воспользовались более 8 млн пассажиров. На этой станции можно пересесть на МЦК по принципу «сухие ноги», сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

В 2018 году станцию Стрешнево перенесли ближе к одноименной станции МЦК. В 2019 году их соединили переходом. После открытия МЦД пассажиропоток Стрешнево сильно увеличился. Сейчас в будни станцией пользуются свыше 18 тыс. человек.

«Развитие транспортного каркаса столицы путем объединения разрозненных станций в хабы — одна из приоритетных задач, поставленных мэром Москвы на ближайшие годы, и для этого мы используем все возможности. Как при переносе Стрешнева мы сначала сократили время перехода между станциями, затем за счет билетной системы МЦД сделали пересадку бесплатной», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что у жителей районов Войковский, Щукино, Сокол и Покровское-Стрешнево появился безопасный транзитный переход через ж/д пути.

Для жителей стало комфортнее добираться до социальных объектов и станции метро «Войковская».