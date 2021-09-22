РИАМО - 22 сен. В столице 25 сентября стартует пятый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, его проведут в формате онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все желающие смогут узнать о новых экономических инструментах, развитии финансовых технологий и особенностях сферы предпринимательства. Фестиваль проведут на официальном сайте мероприятия.

В ходе фестиваля пройдут лекции, мастер-классы и квизы, которые проведут эксперты финансовой сферы. Кроме того, школьники посмотрят обучающие ролики и мультфильмы. 24 сентября резиденты бизнес-клуба «Атланты» проведут уроки в школах, трансляцию смогут посмотреть порядка 15 тыс. учеников 8–11-х классов.

Отдельную программу подготовили для воспитанников детских домов и людей с ограниченными возможностями.

Также 25 сентября в столице начнется чемпионат финансовых компетенций для старшеклассников FinSkills. Участники будут соревноваться в прохождении тестов и практических задач.