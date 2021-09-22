РИАМО - 22 сен. В Звенигороде задержали 28-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотиков. У него изъяли свыше 10 кг порошкообразного вещества, более 5 кг из которых оказалось героином, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«По месту фактического проживания задержанного обнаружено и изъято 400 свертков и 2 коробки с порошкообразным веществом бежевого цвета общей массой более 10 килограммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, химическое исследование показало, что содержимое 2 коробок является героином общей массой более 5 кг. Остальное было направлено на экспертизу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В ходе расследования установили, что подозреваемый получал СМС со снимками и адресами мест закладок с героином. После того, как он забирал наркотики, для увеличения веса он подмешивал в них сахар. Эту смесь он фасовал по пакетам и оставлял в тайниках в Одинцовском округе. Мужчину арестовали.