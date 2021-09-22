РИАМО - 22 сен. Российский футболист-любитель Рашид Арсанукаев, выступающий за клуб «Виктория Бергенц» из Австрии, ударил соперника головой в ходе игры и сломал ему нос, сообщает Газета.ru.

Инцидент произошел во время матча 9-й австрийской лиги против «Гефис/Заттайнс». Арсанукаев был недоволен решением судьи и решил наглядно показать, за какие действия на поле нужно действительно наказывать игроков.

После этого футболист ударил головой в лицо одного из игроков «Гефис/Заттайнс», сломав ему нос. Арсанукаев получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Пострадавший футболист был прооперирован.

Австрийская полиция уже передала материалы дела в суд. «Виктория Брегенц» дисквалифицировала россиянина на 48 матчей, сообщает газета Kronen Zeitung.