РИАМО - 22 сен. Новый дом по программе реновации на Варшавском шоссе введут в эксплуатацию в 2021 году, в настоящее время завершаются работы по отделке, монтажу фасадов и благоустройству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Нагорном районе по адресу: Варшавское шоссе, владение 100, в этом году введут в эксплуатацию дом для переселения по программе реновации», - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время завершаются работы по отделке, монтажу фасадов и благоустройству. Фасады покроют панелями из керамогранита в светлых тонах.

Всего в доме появится 483 квартиры, 115 из которых будут однокомнатными. В них выполнят улучшенную отделку по действующим стандартам. На первом этаже дома появятся помещения, где можно будет открыть магазины, салоны и кафе. В секциях здания установят лифты разной грузоподъемности, кроме того, в доме установят системы охраны, видеонаблюдение и пожарную сигнализацию. На благоустроенной территории появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.