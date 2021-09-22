РИАМО - 22 сен. В разделе «Уникальные документы» на сайте Главархива появились изображения гравюр XVIII века итальянских и французских мастеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данные работы поступили в Главархив в составе личного фонда архитектора Александра Власова, автора проектов Парка Горького, Крымского моста и спортивного комплекса «Лужники».

В коллекции представлены гравюры из серии «Виды Рима» Джованни Баттисты Пиранези, в свое время его работы повлияли на развитие неоклассического стиля в европейском искусстве.

Кроме того, в раздел уникальных документов попали гравюры Жака-Филиппа Леба и Томмазо Пиролли.

«Эти работы очень ценны для искусствоведов, историков, студентов и всех тех, кто интересуется мировой культурой», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что Главархив уже открыл доступ к более 350 уникальным документам и продолжает пополнять их коллекцию.