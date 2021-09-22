РИАМО - 22 сен. Депутаты Госдумы планируют в октябре рассмотреть законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и сигареты. Предлагается создать специальный электронный счет, где будут отслеживаться все транзакции, пишет газета «Известия».

Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» в заксобрании Курганской области. Речь идет не о средствах маткапитала, а о ежемесячных детских пособиях.

Законопроект «О внесении изменения в ст. 16 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предлагает создать перечень товаров, работ и услуг, на оплату которых не могут тратиться деньги из пособия на ребенка. К таким товарам хотят отнести никотиносодержащую и алкогольную продукцию, а также табачные изделия.

Также законопроектом предусматривается появление механизма, который позволял бы контролировать покупки родителей. В качестве примера такого механизма авторы называют открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета», где можно было бы отслеживать все переводы.

Внесение соответствующих изменений будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Целевые деньги, которые выделяются на ребенка, должны использоваться только по назначению, уверены парламентарии.