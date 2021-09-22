РИАМО - 22 сен. Новой дорогой к ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ «Полушкинская поляна» в городском округе Ступино смогут пользоваться члены 45 садовых некоммерческих товариществ, трассу проложили строители столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По новой дороге также будут ездить жители деревень Чирково и Полушкино, села Михайловского.

Длина дороги составила 5,8 километра. В ходе работ на участке провели благоустройство, установили автобусные остановки, освещение. проложили тротуары. Новая дорога стала альтернативой трассе М-4 «Дон», ежедневно ей могут пользоваться свыше 12,5 тысяч владельцев садовых участков.

В настоящее время завершаются работы по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры в ТиНАО. Кроме того, приближается завершение работ на объектах в Талдомском округе и Ступине.