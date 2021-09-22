РИАМО - 22 сен. На неделе с 13 сентября по 17 сентября 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 52 объекта. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства в Серебряных Прудах предлагается в аренду сроком на 49 лет земельный участок площадью 1 011 621 кв. м под растениеводство. Начальная цена - 202 728,85 руб./год.

Для желающих приобрести земельный участок под строительство загородного дома в Дмитровском городском округе в деревне Сихнево продается земельный участок площадью 500 кв. м. Начальная цена продажи - 228 340 руб.

Для бизнеса в аренду в Наро-Фоминском округе сдается земельный участок под объекты дорожного сервиса. Участок площадью 2 516 кв. м предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена - 817 533, 94 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.