РИАМО - 22 сен. В течение 10 лет на территории столицы отреставрировали 1578 старинных зданий, которые имеют историческую и культурную ценность, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Еще на 100 объектах работы планируется закончить до конца текущего года.

В 2021 году в городе пройдет 11-й по счету конкурс «Московская реставрация», где представят самые значимые проекты. На сегодня архитекторы и реставраторы уже подали для участия свыше 60 заявок.

Восстановление павильона «Физика» на ВДНХ планируют завершить до конца этого года. Работы в павильоне № 15, который раньше назывался «Поволжье», а также в павильоне «Микробиологическая промышленность» намерены закончить в 2022 году.