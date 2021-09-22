РИАМО - 22 сен. За последние 3 месяца рентгенологи столицы проанализировали более 1 млн исследований с помощью компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, всего технология помогла оценить свыше 3 млн исследований, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

ИИ помогает распознавать признаки коронавируса, рака легкого и молочной железы, остеопороза, различных патологий легких, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, сейчас тестируют алгоритмы работы нейросети по еще 5 направлениям. Московские рентгенологи начали использовать нейросети в начале 2020 года.

Использование технологий на основе ИИ позволило сократить время на описание проведенных исследований в среднем на 30%.

Сегодня в столице данные более 1,3 тыс. аппаратов лучевой диагностики поступают в единое хранилище медицинских изображений.