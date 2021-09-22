РИАМО - 22 сен. Утром в среду загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10, вечером прогнозируются пробки в 8 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Утром в среду движение затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нормальный трафик наблюдается на проспекте Маршала Жукова, а также Ленинградском и Комсомольском проспектах.

Движение транспорта в вечерний час пик может осложниться из-за дорожных работ на Волоколамском шоссе, МКАД, проспекте Мира, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.