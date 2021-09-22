РИАМО - 22 сен. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что размер индексации страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что для неработающих пенсионеров индексация страховой пенсии по старости проводится на уровне выше годовой инфляции, которая составит 5,8% в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России.

«С учетом этого (инфляции - ред.) планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%», — сказал Котяков.

Министр добавил, что средняя пенсия россиян в следующем году составит 18 521 руб. В 2023 году она прогнозируется на уровне 19 477 руб. В 2024 году размер пенсии составит 20 469 руб.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал членов правительства подойти ответственно к обсуждению федерального бюджета на 2022-2024 годы. Прогнозируется рост доходов федбюджета до более чем 25 трлн рублей, поэтому все решения нужно будет обосновывать и пояснять их эффект.

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