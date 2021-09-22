РИАМО - 22 сен. На сегодняшний день жители столицы могут воспользоваться 34 электронными госуслугами в сфере труда и соцзащиты — около 23% услуг департамента труда и соцзащиты города доступно в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря этому (переводу услуг в онлайн - ред.) теперь 55% времени соцработника направлено на работу непосредственно с людьми», - рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

На сегодняшний день около 23% услуг департамента труда и соцзащиты доступно в электронном виде. К концу года этот показатель планируют увеличить до 30%.

За последний год 73% жителей столицы от 55 до 65 лет пользовались госуслугами на сайте mos.ru. В частности, москвичи могут подать онлайн-заявку на поиск работы, регистрацию в качестве самозанятого, на обучение и другие услуги, которые предоставляет центр занятости населения «Моя работа».

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