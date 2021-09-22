РИАМО - 22 сен. Центробанк планирует ужесточить контроль за пополнением наличными карт в банкоматах в рамках борьбы с мошенничеством, сообщает РБК.

Сегодня злоумышленники часто используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших вносить деньги на счета через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. В связи с тем требуется дополнительное внимание банков к антифрод-процедуре.

«Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы», — заявили в ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также сообщила, что банки возвращают очень мало похищенных денег, ведь мошенники очень быстро выводят их.

Представители кредитных организаций считают, что дополнительный контроль действительно необходим, однако данная процедура должна обсуждаться регулятором с банками, так как с введением дополнительной проверки входящих платежей могут возникнуть некоторые сложности.

За второй квартал 2021 года злоумышленники похитили с банковских счетов граждан свыше 3 млрд рублей, при этом банки вернули только 7,4% от общего числа украденных средств.