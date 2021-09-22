РИАМО - 22 сен. Тела супружеской пары с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Полярной улице в столице. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тела погибших обнаружили 22 сентября.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших. По предварительной информации, молодой человек состоял на учете и систематически принимал наркотические вещества», — сказала Иванова.

Она добавила, что подозреваемого доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий.