РИАМО – 22 сен. Здоровый образ жизни, своевременная вакцинация, препараты, стимулирующие иммунитет, и витамины помогут уберечься от гриппа. Важно также избегать переохлаждения, сообщил РИАМО врач-терапевт Андрей Звонков.

«Самый надежный способ обезопасить себя от гриппа – это вакцинация противогриппозная, использование уже заготовленных вакцин, которые создают в организме в виде антител защитный иммунологический фон к вирусу гриппа и тем самым облегчают течение (болезни – ред.). Тут ситуация очень схожа с Covid-19», — сказал Звонков.

Он добавил, что прививки от коронавируса и гриппа действуют по схожему принципу, они не защищают человека от тяжелых форм заболевания. Звонков отметил, что благодаря вакцинации от гриппа, которая началась в 50-60 годах прошлого века, его крупных вспышек не наблюдается. Также можно помочь своему организму легче переносить болезни.

«Стратегическая позиция для сохранения здоровья – это закаливание, здоровый образ жизни, нормальное питание, употребление растительных стимуляторов, к которым относятся женьшень, эхинацея и другие», — считает Звонков.

Врач также отметил ромашку, которую ценили еще в дореволюционной России за ее свойства, способствующие укреплению иммунитета. Из нее делали настойку или заваривали в чай. Звонков отметил, что это достаточно пассивные методы укрепления здоровья в осеннее время года.

Кроме того, врач назвал самый надежный способ не заболеть.

«Нужно тепло одеваться, вот и все! Нельзя ходить с голой поясницей, лодыжками, (нужно – ред.) закрывать грудь и горло при такой погоде. Это самое оптимальное, но если переохлаждение произошло, то нужно отогреваться. Придя домой, не полениться и принять горячую ванну или душ, просто постоять, согреться. Это поможет убрать ненужный дистресс. Стресс стимулирует организм, а дистресс истощает его», — заключил Звонков.

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