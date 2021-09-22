РИАМО - 22 сен. Тело женщины с огнестрельными ранениями головы обнаружили в подъезде жилого дома на востоке Москвы, по факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

Тело женщины 1985 года рождения нашли вечером 21 сентября в подъезде дома на улице 2-й Владимирской.

«Предварительно, преступление совершил бывший свекр потерпевшей. Мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого», - сказала Иванова.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, найдено орудие преступления.

Мужчину 1955 года рождения задержали. С ними работают следователи.