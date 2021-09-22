РИАМО - 22 сен. 11 трансформаторных подстанций построят в Москве для того, чтобы обеспечить электричеством с резервом новый научный квартал МГТУ им Баумана, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Фактически запланировано создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью. Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры», - отметил заммэра.

Петр Бирюков подчеркнул, что для нового объекта специально возведут 11 трансформаторных подстанций. В них будет установлено современное оборудование. Также для обеспечения электричеством квартала планируют проложить распределительные кабельные линии. Их протяженность превысит 21 км.

Строительство подстанций планируют начать в декабре. Их максимальна мощность составит 26,1 МВт.

По словам Бирюкова, новые объекты обеспечат электричеством по второй категории надежности. Таким образом, если свет выключится по одно линии, электроэнергия будет поступать по резервной.