РИАМО - 22 сен. В среду в Подмосковье и столице будет облачно и дождливо, максимальная температура составит плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в столице будет плюс 7-9 градусов, по области — 6-11 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

Атмосферное давление будет пониженным, в воздухе будет наблюдаться дефицит кислорода. Такая погода является неблагоприятной для метеозависимых людей.

Геомагнитный фон будет неустойчивым.