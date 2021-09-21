РИАМО - 21 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал членов правительства подойти ответственно к обсуждению федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава российского кабмина напомнил, что все решения необходимо обосновывать и объяснять их эффект.

«Прошу подойти к этой работе очень ответственно: будьте готовы обосновывать все цифры, объяснять, какой эффект все заложенные в бюджете меры дадут людям и стране в целом», — подчеркнул премьер в ходе заседания кабинета министров

В 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета до более чем 25 трлн рублей.

Так, в следующем году бюджет расходы превысят 23 трлн рублей, в 2023-м — больше 25 трлн рублей, в 2024-м — свыше 26 трлн рублей.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 5,8%.