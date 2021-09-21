РИАМО - 21 сен. Член Совфеда и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский не оценил предложение первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова о накоплении капитала до выхода на пенсию, сообщает Газета.ru.

Ранее Швецов сообщил, что российские пенсионеры должны накопить определенную сумму до выхода на пенсию, чтобы целиком не рассчитывать на государство.

«Сейчас данная идея звучит несколько издевательски по отношению ко многим пенсионерам, живущим и тем, кто пытается получить пенсию. При нынешних заработных платах накопить себе капитал очень сложно. Лучше бы ему спуститься с небес на землю», – отметил Рязанский.

Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что сожалеет о «неудачной формулировке» Швецова. Она напомнила, что обеспечение достойной пенсии для граждан является одним из приоритетов государства.