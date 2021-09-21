РИАМО - 21 сен. Заместитель главного врача по хирургической помощи, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей квалификационной категории больницы «РЖД-Медицина» в Саратове Дмитрий Самсонов рассказал, что предотвратить геморрой и трещины поможет употребление некоторых продуктов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нужно регулярно употреблять пищу, содержащую большое количество злаков (овсянка, пшено), а также овощи и фрукты. В таком случае будет обеспечена правильная работа толстого кишечника», — рассказал врач.

По его мнению, если добавлять в свой рацион указанные продукты, то это сведет шансы к минимуму оказаться на приеме у проктолога.

А вот если употреблять в пищу много жирной мясной пищи, то работа толстого кишечника значительно ухудшится.