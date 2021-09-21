РИАМО - 21 сен. Телеведущая Юлия Барановская на своей странице в Instagram опубликовала фото с новой прической. На снимке она предстала с кудрявой шевелюрой и челкой, сообщает «Вечерняя Москва».

Подписчики сошлись во мнении, что телеведущая хоть похоже на Аллу Пугачеву, но выглядит хуже.

«Стала похожа на Пугачеву, только старее, чем Алла Борисовна сейчас выглядит», – написали подписчики.

Фанаты считают, что лучший вариант для Барановской — это высокая гладкая прическа, с которой она выглядит очень элегантно и эффектно.