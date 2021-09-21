РИАМО - 21 сен. В туристско-информационном центре (ТИЦ) аэропорта Домодедово провели День Солнечногорска. Там рассказали о достопримечательностях и туристических маршрутах городского округа, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Это мероприятие продолжило летнюю программу ТИЦ и познакомило посетителей павильона с новыми гранями Солнечногорска через туристические проекты.

Также пассажиры аэровокзала могли поучаствовать в интерактивной программе. Там были вопросы, головоломки и шарады по истории муниципалитета. Всех участников мероприятия угостили мороженым «АйсКро», Сенежской водой и конфетами компании «Сладкий орешек».

Это уже восьмое в 2021 году мероприятие в ТИЦ аэропорта Домодедово, которое посвящено туристическим городам Подмосковья.

Ранее презентовали Истру, Орехово-Зуево, Раменский округ, Серпухов, Павловский Посад, Одинцово и Верею.

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