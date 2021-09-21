РИАМО - 21 сен. Кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко рассказала, что рис является самым распространенным злаком на земле и хорошо насыщает организм при употреблении его зимой, сообщает Nation News.

По ее словам, также рис хорошо помогает похудеть, ведь он обладает сорбирующей активностью, помогая тем самым выводить жидкость из организма.

«Все зависит от того, как рис сварен. Например, в состоянии аль дэнтэ рис может играть роль сорбента в ЖКТ. Если же рис отварен до полной готовности, он позволяет выводить жидкость из организма. При этом есть важное правило — рис необходимо готовить без соли», — сказала Мойсенко.

Она напомнила, что перед готовкой рис необходимо вымачивать. А еще нужно выбирать рис с наименьшим количеством крахмала в своем составе.

Рис хорошо насыщает организм при употребление в холодное время года. Так, разбухая в кишечнике и забирая на себя лишнюю воду, рисовые зерна дают ощущение сытости.