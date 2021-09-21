РИАМО - 21 сен. В Подмосковье завершился прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан на получение субсидии на продвижение товаров собственного производства через маркетплейсы. Мининвест получил более 150 заявок. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Подмосковный Мининвест получил 152 заявки на общую сумму 48,9 млн рублей. Сейчас идет обработка поступивших обращений. В ближайшее время будут объявлены победители конкурсного отбора», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что предприниматели и самозанятые за счет субсидии могут компенсировать до 50% своих затрат на услуги маркетплейсов. Максимальный объем компенсации – 500 тыс. рублей.

«Это новая мера поддержки, введенная в регионе в этом году, и она чрезвычайно актуальна – сегмент e-commerce стремительно растет. Поэтому с 1 октября мы начнем прием заявок на второй конкурс по субсидированию затрат предпринимателей, реализующих товары через маркетплейсы», - добавила министр.

При этом список возможных получателей субсидии будет расширен. Подать заявку на участие в конкурсе вместе с производителями смогут и предприятия общепита, заключила Зиновьева.