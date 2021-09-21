РИАМО - 21 сен. Движение электропоездов на Ярославском направлении Московской железной дороги идет в штатном режиме. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе МЖД.

Ранее из-за незапланированной остановки электропоезда №6342 на перегоне Москва-Ярославская-Лосиноостровская задерживался ряд электричек Ярославского направления в сторону области.

Сейчас железнодорожники принимают меры для ввода движения в график. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.