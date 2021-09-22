РИАМО – 22 сен. В среду свой 86-й день рождения отмечает выдающийся деятель Русской православной церкви, старейший митрополит (с 1972 г.) и действующий архиерей Ювеналий.

Ювеналий – единственный в России здравствующий архиерей с правом ношения двух панагий и правом преднесения креста за богослужениями в пределах Московской областной епархии.

Ювеналий окончил Ленинградскую духовную семинарию в 1957 г., Московскую духовную академию — в 1961 г. Более 39 лет проработал в Московской области, являясь митрополитом Крутицким и Коломенским, а также управляющим Московской епархией за пределами города Москвы.

Трудовую деятельность начал преподавателем Московской духовной семинарии в 1961 г. в Сергиевом Посаде. С 1961 по 1972 гг. – референт, заместитель председателя отдела внешнецерковных сношений Московского патриархата.

С 1972 по 1981 гг. Ювеналий был председателем отдела внешнецерковных сношений Московского патриархата с назначением постоянным членом Священного синода. С 1982 г. по 2021 гг. был управляющим Московской областной епархией Русской православной церкви. Участвовал в работе Поместных соборов Русской православной церкви в 1988 и 1990 гг., а также Архиерейских соборов в 1989, 1990, 1992, 1994, 1997, 2000 гг.

В 1989 – 2011 гг. Ювеналий был председателем Синодальной комиссии по канонизации святых.

Ювеналий является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, различными медалями.

Он почетный гражданин города Подольска, Коломны, Подольского района (2004 г.), Дмитрова, Видного, Зарайска и Зарайского района (2013 г.), Егорьевска.

Постановлением губернатора Московской области от 03.06.2002 №122-ПГ Ювеналию присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».