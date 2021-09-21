РИАМО - 21 сен. Главврач частной медклиники «Медланж» Лев Хитрин и медсестра Лариса Савельева получили сроки за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Хитрин получил 6 лет колонии общего режима, а Савельева - 2 года, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Установлено, что Хитрин и Савельева с 2017 по 2018 годы оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, шести пациентам, здоровью которых причинен тяжкий вред. Трое пациентов скончались во время операций.

В работе клиники выявили многочисленные грубые нарушения и деятельность медорганизации приостановили весной 2018 года.

Также ранее пластический хирург этой клиники Сергей Морозов получил 3,5 года тюрьмы.

«Следствием проведен большой объем следственных и процессуальных действий, допрошено более 30 человек, проведены обыски в частной клинике и проанализирована медицинская документация. Проведено более 10 сложных судебных экспертиз», - подытожила Иванова.