РИАМО - 21 сен. Своим отказом от игры за сборную России на октябрьских отборочных матчах ЧМ-2022 Артем Дзюба может лишить себя возможности выступать на чемпионате мира FIFA в Катаре, сообщил РИАМО советский футболист, экс-тренер главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

Ранее форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. По его словам, он не набрал форму и не хочет ехать на важные матчи, «чтобы занимать чье-то место».

«Я Дзюбу хорошо знаю, с большим почтением и уважением к нему отношусь, но мне его сегодняшний демарш не понятен. То, что его не взяли в первый раз, это было объективно правильно, так как Артем не был еще готов. Он не полностью проводил сборы и у него были проблемы с формой», — сказал Раппопорт.

По его мнению, главный тренер сборной России Валерий Карпин взял Дзюбу в команду, так как счел, что он начал стремиться к своей хорошей спортивной форме.

«Если он (Дзюба - ред.) действительно считает, что его форма не позволяет ему сыграть за сборную на приличном уровне, то его можно понять. Ему бы стоило обсудить это с Карпиным, был ли такой разговор? Я не знаю, а если это момент обиды, то это неправильно, на Дзюбу это не похоже. В настоящий момент он играет не за «Зенит» и не за Карпина, а за сборную Россию, тут надо быть гордым, что тебя вызвали», — считает Раппопорт.

Он добавил, что если отказ Дзюбы связан исключительно со спортивной составляющей, то это объяснимо.

Также экс-тренер «Зенита» считает, что спортсмену стоило выступить перед СМИ и подробно аргументировать свой отказ, чтобы ни у кого не возникало вопросов и трактовок его поступка.

Отказавшись от отборочных игр в составе сборной, Дзюба перечеркивает свою возможность сыграть на будущем чемпионате мира.

«Он волевой парень, с характером, очень честолюбивый, поэтому его сегодняшний отказ от сборной непонятен. Может он действительно договорился с Карпиным и сказал: «Дайте мне подготовиться, у нас игры очень сложные в Лиге чемпионов. Я сосредоточусь и подготовлюсь». Если его отказ согласован с Карпиным, то он может сыграть на ЧМ, но мне в это не очень верится», — заключил Раппопорт.