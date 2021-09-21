РИАМО - 21 сен. Своим отказом от игры за сборную России на октябрьских отборочных матчах ЧМ-2022 Артем Дзюба может лишить себя возможности выступать на чемпионате мира FIFA в Катаре, сообщил РИАМО советский футболист, экс-тренер главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.
Ранее форвард «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. По его словам, он не набрал форму и не хочет ехать на важные матчи, «чтобы занимать чье-то место».
«Я Дзюбу хорошо знаю, с большим почтением и уважением к нему отношусь, но мне его сегодняшний демарш не понятен. То, что его не взяли в первый раз, это было объективно правильно, так как Артем не был еще готов. Он не полностью проводил сборы и у него были проблемы с формой», — сказал Раппопорт.
По его мнению, главный тренер сборной России Валерий Карпин взял Дзюбу в команду, так как счел, что он начал стремиться к своей хорошей спортивной форме.
Он добавил, что если отказ Дзюбы связан исключительно со спортивной составляющей, то это объяснимо.
Также экс-тренер «Зенита» считает, что спортсмену стоило выступить перед СМИ и подробно аргументировать свой отказ, чтобы ни у кого не возникало вопросов и трактовок его поступка.
Отказавшись от отборочных игр в составе сборной, Дзюба перечеркивает свою возможность сыграть на будущем чемпионате мира.
«Он волевой парень, с характером, очень честолюбивый, поэтому его сегодняшний отказ от сборной непонятен. Может он действительно договорился с Карпиным и сказал: «Дайте мне подготовиться, у нас игры очень сложные в Лиге чемпионов. Я сосредоточусь и подготовлюсь». Если его отказ согласован с Карпиным, то он может сыграть на ЧМ, но мне в это не очень верится», — заключил Раппопорт.
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