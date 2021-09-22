РИАМО - 22 сен. Со среды в России можно оформить предзаказ на новые модели iPhone 13, в продажу они поступят 24 сентября.

Американская корпорация Apple 14 сентября презентовала свои новые модели смартфонов – iPhone 13, IPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Также во время презентации были представлены новые iPad, iPad mini и Apple Watch Series 7.

В новых смартфонах произошли внешние изменения. Так, впервые за три года у iPhone уменьшилась «челка» на 20%.

Кроме того, новые модели произведены на процессоре А15 bionic, который мощнее своего предшественника. А еще у новых смартфонов выросло время работы аккумулятора до 2,5 часов.

Так, iPhone 13 mini с дисплеем 5,4 дюйма и объемом памяти 128 Гб будет стоит от 69 990 руб., iPhone 13 с дисплеем 6,1 можно будет купить за 79 990 руб.

За iPhone 13 Pro с дисплеем 6,1 дюйма и объемом памяти в 128 Гб нужно будет отдать 99 990 руб., а стоимость iPhone 13 Pro Max с дисплеем 6,7 дюйма с объемом памяти 128 Гб стартует от 109 990 руб.