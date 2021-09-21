РИАМО - 21 сен. Стилист Катя Панч рассказала, что россияне выбирают черную зимнюю одежду потому, что она широко представлена в магазинах и ее легко комбинировать с другими вещами. Об этом сообщает Газета.ru.

«Это обусловлено тем, что ее легко сочетать и рынок переполнен одеждой черного цвета. В ней безопасно, у нас немногие любят выделяться», — пояснила эксперт.

По ее словам, если бы байеры закупали коллекции в чуть более расширенной цветовой гамме, то можно было бы переломить данную тенденцию.

«Мы постепенно адаптируемся к новым сочетаниям в одежде и миксе цветов. Я думаю, чем чаще подобные комплекты будут попадаться взору наших мужчин, тем выше шансы поселить в их гардеробах представителей других цветовых семейств», — уверена Панч.

Самыми популярными вариантами верхней мужской одежды в этом сезоне она назвала куртки рубашечного кроя из искусственной овчины, стеганые бомберы и пальто средней длины.