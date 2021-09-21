РИАМО - 21 сен. Ряд электричек Ярославского направления Московской железной дороги задерживается в сторону области из-за внезапной остановки состава. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе МЖД.

Из-за незапланированной остановки электропоезда №6342 на перегоне Москва-Ярославская-Лосиноостровская задерживается ряд электричек Ярославского направления в сторону области.

Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов и приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Электрички штатно курсируют по Ярославскому направлению МЖД после сбоя>>