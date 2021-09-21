РИАМО - 21 сен. День русской набойки пройдет в Музее истории русского платка и шали в Павловском Посаде 2 октября. Мероприятие состоится во второй раз, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятия проводят для того, чтобы собрать известных художников, заинтересованных в сохранении древнего промысла, а также показать всем желающим неувядающую красоту этого ремесла.

Павловский Посад — один из старейших сохранившихся центров производства набивных платков и шалей, имеющий свои собственные традиции данного промысла.

Посетители мероприятия смогут посетить выставку «Русская Набойка. Традиция и современность», мастер-классы по кубовой и верховой набойке, дефиле, концертную программу. Среди участников Дня русской набойки — мастера по ручной набойке, коллекционеры, дизайнеры и реконструкторы русского народного костюма.

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