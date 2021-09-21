РИАМО - 21 сен. В Щелковскую центральную районную больницу доставили мужчину 1984 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По подозрению в совершении этого преступления был установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1956 года рождения. Он пояснил, что преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.