РИАМО - 21 сен. Возведение поликлиники для взрослых и детей подходит к концу в микрорайоне 10-10А городского округа Реутов. Сейчас там реализуют программу закупки высокотехнологичного медицинского оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках заключенных контрактов в поликлинику поступит высокотехнологичное диагностическое оборудование — системы МРТ, УЗИ, оборудование для клинической лаборатории, стоматологические установки, оборудование для отделений реабилитации и функциональной диагностики, иные медицинские изделия, включая специальное программное обеспечение.

Теперь местные жители смогут проходить необходимые исследования в поликлинике по месту жительства.

Сейчас в медучреждениях идет внутренняя отделка помещений. Там собирают мебель и устанавливают оборудование.

Строительство поликлиники началось в 2014 году. Здание возводилось за счет инвестора, но из-за финансовых проблем застройщика возведение объекта было приостановлено.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года.