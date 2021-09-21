РИАМО - 21 сен. Проект «Здоровое питание» представил 32 программы полезного питания для россиян, посмотреть их можно на сайте проекта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» Роспотребнадзор реализует мероприятия, направленные на продвижение принципов здорового питания, снижение дефицита микронутриентов и снижение темпов роста ожирения.

Как отмечала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин. Это может привести к росту хронических заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Во время пандемии коронавируса люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска.

На портале «Здоровое питание» можно ознакомиться с уникальной многофункциональной платформой «4 сезона – тарелка здорового человека», где уже сегодня всем жителям страны доступны 32 программы – для снижения или удержания веса.

Все программы составлены не только для здоровых людей, но и с учетом различных заболеваний (например, диабета, гипертонии, остеопороза и других). Ведущие специалисты и эксперты ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» тщательно собирали и разрабатывали программы, опираясь на лабораторные исследования Роспотребнадзора.

Помимо составления сбалансированного рациона, сервис позволяет рассчитать калорийность блюд, индекс массы тела, получить советы по правильному сезонному питанию, подобрать программу тренировок, задать вопросы экспертам и многое другое.