РИАМО - 21 сен. Российский журналист и блогер Алексей Пивоваров считает присвоение столичному парку «Садовники» имени Юрия Лужкова правильным решением несмотря на то, что бывший мэр был весьма неоднозначной личностью.

Ранее мэр Сергей Собянин присвоил парку «Садовники» на проспекте Андропова имя «Парк имени Ю.М. Лужкова».

«Хорошо, что в Москве почтили память своего очень неоднозначного, но очень яркого мэра, который, как ни крути, сильно изменил облик города», – написал Пивоваров в своем Instagram.



При этом он считает, что именем экс-мэра мэра столицы стоило назвать что-то более масштабное и известное.

«<...> Я про парк «Садовники» даже не знал. По уму, надо было присвоить имя Лужкова чему-нибудь более масшабному: если не Парку Горького, то хотя бы находящемуся напротив него «Музеону» или «Нескучному саду», а самое честное — Манежной площади, которая, в смысле среды, планировки и скульптуры, и есть истинный памятник лужковской эпохе», — резюмировал журналист.

Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. В сентябре 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева его полномочия досрочно прекратили. Лужков скончался в декабре 2019 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.