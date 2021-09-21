РИАМО - 21 сен. Российский журналист и блогер Алексей Пивоваров считает присвоение столичному парку «Садовники» имени Юрия Лужкова правильным решением несмотря на то, что бывший мэр был весьма неоднозначной личностью.
Ранее мэр Сергей Собянин присвоил парку «Садовники» на проспекте Андропова имя «Парк имени Ю.М. Лужкова».
«Хорошо, что в Москве почтили память своего очень неоднозначного, но очень яркого мэра, который, как ни крути, сильно изменил облик города», – написал Пивоваров в своем Instagram.
При этом он считает, что именем экс-мэра мэра столицы стоило назвать что-то более масштабное и известное.
Лужков занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. В сентябре 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева его полномочия досрочно прекратили. Лужков скончался в декабре 2019 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
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