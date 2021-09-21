РИАМО - 21 сен. Риск развития болезни Альцгеймера снижают диеты с высоким содержанием антиоксидантов, прежде всего, витаминов С и Е, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Во вторник отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Это дегенеративное расстройство мозга, сопровождающееся прогрессирующим ухудшением памяти и умственной активности, часто это состояние называют деменцией. В развитых странах до 5% населения старше 65 лет страдает от тяжелой деменции, 10% страдает от легкой до умеренной деменции, у людей старше 80 лет частота развития деменции составляет более 25%.

Доказано, что, изменяя, рационализируя питание с помощью биологически активных добавок, можно эффективно проводить профилактику развития многих болезней, в том числе, и Альцгеймера. У пожилых людей психическая функция связана с состоянием питания. Оптимизация питания приводит к улучшению когнитивных функции.

Так, высокое содержание в пище витаминов E снизит риск развития болезни. Это антиоксидант, вещество, нейтрализующее свободные радикалы в мозге и во всем организме. Витамин содержится в орехах, семенах, авокадо, помидорах, красном перце и шпинате.

Витамины В9, В12, фолаты (соли фолиевой кислоты) помогают предотвратить возрастные изменения в мозге. Много фолатов содержится в чечевице, шпинате, свекле, брокколи, цветной и листовой капусте, петрушке. Витамины группы B содержатся в рыбе, картофеле, яйцах, птице, в красном мясе.

Фосфатидилсерин играет важную роль в поддержании целостности клеточных мембран мозга. Недостаточное содержание фосфатидилсерина связано с нарушениями умственной деятельности и депрессии у пожилых людей.

Берберин снижает уровень сахара и холестерина в крови, уменьшает риск развития болезни Альцгеймера. Содержится в растениях, в том числе желтокорне, барбарисе и коптисе китайском. Рекомендуется принимать БАДы с содержанием берберина.

Желтый пигмент куркумы показывает хорошие результаты в защите от возрастных повреждений головного мозга. Стоит ежедневно добавлять в пищу куркуму.