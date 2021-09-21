РИАМО - 21 сен. После перенесенного коронавируса многие люди замечают у себя выпадение волос. Врач-трихолог Юлия Нагайцева объяснила, что нужно предпринять для сохранения здоровых волос.

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, стали основными клиентами трихологов во время пандемии, поделилась Нагайцева. Потеря волос может начаться в разное время, будь то три недели после заражения или два месяца после выздоровления.

Как правило, резкое выпадение волос, являющееся реакцией организма на внешние факторы, начинается спустя 3-4 недели после начала заболевания.

При этом самостоятельный рост волос у таких пациентов восстанавливается в единичных случаях. У большей же части пациентов, обратившихся к трихологу, после перенесенного Covid-19 выявляются другие заболевания, требующие лечения.

«В основном это андрогенная алопеция. Есть пациенты с рубцовыми изменениями, у которых вообще прекращается рост волос. Есть небольшой процент пациентов, у которых аутоимунные изменения, то есть гнездные формы потери волос, очаговые поражения», - сказала Нагайцева в интервью радио Sputnik.

По ее слова, возможность организма справиться с выпадением волос зависит от того, в каком состоянии находится имунная система, сколько лет человеку и какие у него хронические заболевания. У молодых пациентов больше шансов восстановить волосы.

Многие люди покупают в аптеках средства для стимуляции роста волос, пытаясь самостоятельно остановить их потерю, по мнению Нагайцевой, это не имеет смысла. Дело в том, что при постковидном синдроме эти средства могут работать не так, как в обычных условиях. Для назначения эффективного лечения необходимо пройти медицинское обследование.

«Препарат может сработать, а может и не сработать. Я бы посоветовала начинать решение вопроса с консультации со специалистом. Большая часть пациентов имеет в анализах дефициты веществ, которые будут давать более интенсивный «волосопад», - подчеркнула трихолог.

По ее словам, профессиональный врач назначит полноценную терапию с приемом препаратов, витаминных комплексов, микроэлементов. В некоторых случаях пациентам даже назначают инъекции. Серьезное лечение может назначаться исключительно врачом.