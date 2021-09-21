РИАМО - 21 сен. На портале «Добродел» началось голосование по выбору пляжей для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Голосовать можно за 36 пляжей в Подмосковье. Голосование продлится с 21 сентября по 5 октября.

Итоги голосования будут учтены при утверждении адресного перечня, планируемых к благоустройству пляжей в 2022 году.

Проголосовать можно по ссылке. Там нужно на карте выбрать свой муниципалитет и найти пляж. Проголосовать может житель с подтвержденной учетной записью ЕСИА.