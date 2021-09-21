РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 сен. МУП «Подольская теплосеть» запустило линию отопления для домов на улицах Плещеевской и Банной в рамках устранения последствий аварии на теплосети, сообщил член Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов.

Ренат Мухамеджанов совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым во вторник принял участие в общественном мониторинге готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону в рамках реализации федерального проекта «Народный контроль».

В течение нескольких дней от жителей поселка Цемзавода и директора школы №10 Ольги Маковецкой поступали обращения о том, что тепло так и не подали в школу, детский сад №29 «Сударушка», детский сад №11 «Росинка» и в жилые многоквартирные дома поселка.

На прошлой неделе систему теплоснабжения запустили, но произошла авария около дома №42, корпус 2, на улице Плещеевской и весь поселок остался без отопления. На сегодняшний день МУП «Подольская теплосеть» ведет ремонтные работы и в ближайшее время должна их завершить.

В рамках мониторинга общественник и депутат посетили школу №10 и детский сад №29. Со вторника учеников 5-11-х классов школы перевели на дистанционное обучение, а в начальной школе проводят сокращенные уроки. Температура в классах начальной школы — 20-22 градуса. Детский сад работает в обычном режиме, средняя температура в группах — 18-20 градусов.

Также во вторник во второй половине дня МУП «Подольская теплосеть» запустило линию отопления для домов по адресам: улица Плещеевская, дома №№17, 23, 25, 27, 27А, 31/8, 40, 42/6, 44, 44А, 48, и улица Банная, дома №№4, 10, 10А,12, 12А. На среду запланирован запуск линии для домов по адресам: улица Плещеевская, дома №№33, 35,35А, 37, 37А, 39, 41.

Информацию о включении отопления в остальных домах власти предоставят в ближайшее время.