РИАМО - 21 сен. Психолог Виктор Лимонов рассказал, что осень является своеобразным временем для подведения итогов года, а также осознанием того, что лета и тепла больше не будет. Именно поэтому данное время года является наиболее «депрессивным» для некоторых россиян. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Стоит подумать, зачем нам грустить? Все ли из намеченного было сделано в этом году? Что не удалось? Обязательно следует сделать вывод. Возможно, желаемый результат не достигнут, а силы и средства уже потрачены. От этого и становится печально», — отметил эксперт.

По его словам, грусть — это эмоция, связанная с утратой. В этом случае — с утратой ожиданий, солнечных теплых дней, активности этого периода и каких-то несбывшихся планов.

«Это ни хорошо, ни плохо — это данность. Воспринимайте это как опыт, а не как травму», — подчеркнул специалист, добавив, что осенняя грусть приходит для того, чтобы переосмыслить жизнь и сделать соответствующие выводы.

Осенняя хандра посещает многих: даже самые позитивные люди подвержены грусти.

«Главное — не бояться своих чувств, пусть даже негативных. Важно понимать, что грустить — это нормально», — подчеркнул Лимонов.

Для того, чтобы не грустить осенью, врач рекомендовал заниматься рисованием, изучением осенних рецептов домашних блюд или напитков, выбирать яркую одежду. Также нужно чаще гулять и читать интересные книги.