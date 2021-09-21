РИАМО - 21 сен. Психолог Виктор Лимонов рассказал, что осень является своеобразным временем для подведения итогов года, а также осознанием того, что лета и тепла больше не будет. Именно поэтому данное время года является наиболее «депрессивным» для некоторых россиян. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
По его словам, грусть — это эмоция, связанная с утратой. В этом случае — с утратой ожиданий, солнечных теплых дней, активности этого периода и каких-то несбывшихся планов.
«Это ни хорошо, ни плохо — это данность. Воспринимайте это как опыт, а не как травму», — подчеркнул специалист, добавив, что осенняя грусть приходит для того, чтобы переосмыслить жизнь и сделать соответствующие выводы.
Осенняя хандра посещает многих: даже самые позитивные люди подвержены грусти.
«Главное — не бояться своих чувств, пусть даже негативных. Важно понимать, что грустить — это нормально», — подчеркнул Лимонов.
Для того, чтобы не грустить осенью, врач рекомендовал заниматься рисованием, изучением осенних рецептов домашних блюд или напитков, выбирать яркую одежду. Также нужно чаще гулять и читать интересные книги.
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