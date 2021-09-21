РИАМО - 21 сен. На уроках технологии в 5-9 классах в школах Подмосковья будут обучать правильному и экологичному питанию и приготовлению пищи по программе МГУ, сообщает пресс-служба университета.

В рамках программы рассмотрены различные аспекты питания, приготовления, хранения еды, в том числе минимизация пищевых отходов, состав нутриентов продуктов. Проект разработали МГУ и компания Electrolux.

В сентябре в школе №10 в Коломне был открыт первый класс технологии, где будут обучать по этой программе. В классе сделали капремонт, установили современное оборудование, в том числе духовые шкафы с функцией пара. В новой программе уделяется ключевое внимание как раз готовке на пару.

В открытии класса приняли участие первый замминистра образования Подмосковья Елена Михайлова, гендиректор ООО «Электролюкс Рус» Павел Потапов, замглавы администрации Коломны Лариса Лунькова и один из создателей обновленного учебника по технологии, замдиректора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ Дмитрий Еделев.

Программа составлена в качестве дополнительной образовательной. В нее входят принципы правильного питания, правила безопасности организации рабочего места, требования к качеству продуктов, их хранению, подбор правильного оборудования, пищевая ценность продуктов, состав нутриентов, санитарно-гигиенические нормы, этикет, сервировка стола. Разработан учебник «Технология: кулинария. Уроки правильного питания».

«Программа по технологии много лет не претерпевала обновлений, поэтому инициатива, которую сегодня удалось реализовать и внедрить в школьную программу, очень важна. К тому же благодаря технологическому обновлению класса дети будут знакомиться еще и с современной техникой, учиться ей пользоваться и понимать, как технологический прогресс влияет в том числе на экологичное взаимодействие с продуктами. Мы уже видим позитивный отклик, и дети, и учителя заинтересованы, а это один из ключевых факторов в образовательном процессе», — отметил Еделев.

Программу будут реализовать в школах Коломны и Балашихи, а также в Ингушетии и Самарской области – всего в 4 образовательных организациях. В дальнейшем планируется распространить проект в других школах.