РИАМО - 21 сен. Кабмин утвердил план по реализации концепции демографической политики в России. В числе мероприятий предусмотрены и меры по увеличению доли женщин, отказывающихся от аборта. Об этом сообщает Газета.ru.

Соответствующий перечень опубликован на сайте правительства.

До 2025 года нужно повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, отмечается в документе.

Планируется, что в результате доля женщин, прошедших доабортные консультации для сохранения беременности, возрастет до 80% в 2025 году. Кроме того, предполагается, что половина из них примет решение оставить малыша.

Также план предусматривает продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия, повышение благополучия семей с детьми, увеличение рождаемости и продолжительности жизни.

Аборты в России разрешены законом и входят в систему обязательного медицинского страхования. Прерывание беременности может совершаться по желанию женщины, по социальным показаниям, а также по медицинским показаниям.